Apparecchiatura che localizza

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Apparecchiatura che localizza' è 'Radar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RADAR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Apparecchiatura che localizza
  • Risposta: RADAR
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RDR
  • Inizia con: R
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Radar? Il radar è uno strumento che permette di individuare la posizione di oggetti lontani inviando onde radio e analizzando i segnali riflessi. È molto usato in aviazione, marina e meteorologia per mantenere il controllo e garantire sicurezza durante le operazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Apparecchiatura che localizza: risposta da 5 lettere

La definizione "Apparecchiatura che localizza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Radar. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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