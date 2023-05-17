Apparecchiatura che localizza
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Apparecchiatura che localizza' è 'Radar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Apparecchiatura che localizza
- Risposta: RADAR
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: RDR
- Inizia con: R
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Radar? Il radar è uno strumento che permette di individuare la posizione di oggetti lontani inviando onde radio e analizzando i segnali riflessi. È molto usato in aviazione, marina e meteorologia per mantenere il controllo e garantire sicurezza durante le operazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Apparecchiatura che localizza: risposta da 5 lettere
La definizione "Apparecchiatura che localizza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Radar. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.