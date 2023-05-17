Apparecchiatura che localizza

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Apparecchiatura che localizza' è 'Radar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R A D A R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Apparecchiatura che localizza

Apparecchiatura che localizza Risposta: RADAR

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: R D R

Inizia con: R

R Finisce con: R

Perchè la soluzione è Radar? Il radar è uno strumento che permette di individuare la posizione di oggetti lontani inviando onde radio e analizzando i segnali riflessi. È molto usato in aviazione, marina e meteorologia per mantenere il controllo e garantire sicurezza durante le operazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Apparecchiatura che localizza: risposta da 5 lettere

La definizione "Apparecchiatura che localizza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Radar. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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