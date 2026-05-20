Permette di rilevare oggetti in movimento
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Permette di rilevare oggetti in movimento' è 'Radar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RADAR
La risposta Radar è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Radar? Il radar è uno strumento che consente di individuare oggetti in movimento grazie all'emissione di onde radio che, riflettendosi sugli ostacoli, ritornano al ricevitore. Questa capacità permette di monitorare a distanza veicoli, aerei e altri elementi in movimento, anche in condizioni di scarsa visibilità. Utilizzato in ambito militare, meteorologico e navale, il radar è fondamentale per la sicurezza e la sorveglianza. La sua funzione principale è quindi quella di rilevare oggetti in movimento.
Permette di rilevare oggetti in movimento nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Radar
La soluzione associata alla definizione "Permette di rilevare oggetti in movimento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Radar'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Permette di rilevare oggetti in movimento
- Risposta: RADAR
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: R____
- Inizia con: R
- Finisce con: R
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Radar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Permette di rilevare oggetti in movimento". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Movimento disordinato di oggetti Permette di inoltrare oggetti con aria compressa Permette di rilevare analogie Movimento di dilatazione del cuore Un muscolo che permette di chinare e ruotare il capo
Altre definizioni collegate
Con permette: Apparecchiatura che permette di pagare con le carte di credito
Con rilevare: Strumento in grado di rilevare pesi estremamente ridotti
Con oggetti: Il collezionismo di oggetti di design di pochi decenni fa