Permette di rilevare oggetti in movimento

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Permette di rilevare oggetti in movimento' è 'Radar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADAR

La risposta Radar è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Radar? Il radar è uno strumento che consente di individuare oggetti in movimento grazie all'emissione di onde radio che, riflettendosi sugli ostacoli, ritornano al ricevitore. Questa capacità permette di monitorare a distanza veicoli, aerei e altri elementi in movimento, anche in condizioni di scarsa visibilità. Utilizzato in ambito militare, meteorologico e navale, il radar è fondamentale per la sicurezza e la sorveglianza. La sua funzione principale è quindi quella di rilevare oggetti in movimento.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Radar'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Permette di rilevare oggetti in movimento nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Radar

La soluzione associata alla definizione "Permette di rilevare oggetti in movimento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Radar'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Permette di rilevare oggetti in movimento
  • Risposta: RADAR
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: R____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: R

Le 5 lettere della soluzione

R Roma
A Ancona
D Domodossola
A Ancona
R Roma

La soluzione 'Radar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Permette di rilevare oggetti in movimento". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Movimento disordinato di oggetti Permette di inoltrare oggetti con aria compressa Permette di rilevare analogie Movimento di dilatazione del cuore Un muscolo che permette di chinare e ruotare il capo 

Altre definizioni collegate

Con permette: Apparecchiatura che permette di pagare con le carte di credito 

Con rilevare: Strumento in grado di rilevare pesi estremamente ridotti 

Con oggetti: Il collezionismo di oggetti di design di pochi decenni fa 