Permette di rilevare oggetti in movimento

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Permette di rilevare oggetti in movimento' è 'Radar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADAR

La risposta Radar è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Radar? Il radar è uno strumento che consente di individuare oggetti in movimento grazie all'emissione di onde radio che, riflettendosi sugli ostacoli, ritornano al ricevitore. Questa capacità permette di monitorare a distanza veicoli, aerei e altri elementi in movimento, anche in condizioni di scarsa visibilità. Utilizzato in ambito militare, meteorologico e navale, il radar è fondamentale per la sicurezza e la sorveglianza. La sua funzione principale è quindi quella di rilevare oggetti in movimento.

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Permette di rilevare oggetti in movimento nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Radar

La soluzione associata alla definizione "Permette di rilevare oggetti in movimento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Radar'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Permette di rilevare oggetti in movimento

Permette di rilevare oggetti in movimento Risposta: RADAR

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: R____

R____ Inizia con: R

R Finisce con: R

Le 5 lettere della soluzione

R Roma A Ancona D Domodossola A Ancona R Roma

La soluzione 'Radar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Permette di rilevare oggetti in movimento". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.