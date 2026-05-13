Localizza oggetti subacquei

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Localizza oggetti subacquei' è 'Sonar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SONAR

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Perché la soluzione è Sonar? Il sonar è uno strumento utilizzato per localizzare oggetti subacquei attraverso l'emissione di onde sonore che, una volta rimbalzate sugli ostacoli, ritornano al ricevitore. Questa tecnologia permette di mappare il fondo marino, individuare relitti o creature marine e supportare attività di esplorazione e ricerca in ambienti sommersi. La precisione del sonar nel rilevare segnali riflessi consente di determinare la posizione e la distanza degli oggetti nascosti sotto la superficie dell'acqua.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Localizza oggetti subacquei". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Localizza oggetti subacquei nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sonar

Quando la definizione "Localizza oggetti subacquei" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Localizza oggetti subacquei" conferma che la soluzione 'Sonar' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sonar

S Savona O Otranto N Napoli A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Localizza oggetti subacquei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sonar' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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