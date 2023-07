Predisporre un apparecchiatura a funzionare secondo determinati standard - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Predisporre un apparecchiatura a funzionare secondo determinati standard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SETTARE

Significato/Curiosita : Predisporre un apparecchiatura a funzionare secondo determinati standard

Notizia. rostron tracciò immediatamente un percorso verso l'ultima posizione nota del titanic, fece predisporre la propria nave all'accoglienza dei naufraghi... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. settara è un comune dell'algeria, situato nella provincia di jijel. altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 giugno 2023

