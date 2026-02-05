Hanno un antenna rotante

SOLUZIONE: RADAR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno un antenna rotante" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno un antenna rotante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Radar? Il radar è un sistema che utilizza onde radio per individuare la posizione di oggetti lontani, come aerei o navicelle. La sua antenna può ruotare per scansionare l'area circostante, permettendo di mappare i movimenti e le distanze. Questa tecnologia è fondamentale per la sicurezza e il controllo del traffico aereo e marittimo, offrendo immagini precise anche in condizioni di scarsa visibilità.

Hanno un antenna rotante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Radar

Per risolvere la definizione "Hanno un antenna rotante", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno un antenna rotante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Radar:

R Roma A Ancona D Domodossola A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno un antenna rotante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

