Per volare nelle nuvole

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Per volare nelle nuvole' è 'Radar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADAR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Per volare nelle nuvole" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per volare nelle nuvole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Radar? Il radar è uno strumento che permette di individuare e tracciare oggetti lontani attraverso onde radio. La sua funzione si avvicina al concetto di volare nelle nuvole, poiché consente di percepire ciò che è invisibile all'occhio umano, come aerei o ostacoli nascosti. Utilizzato nel settore aeronautico, militare e meteorologico, il radar fornisce informazioni essenziali per la sicurezza e la navigazione. In questo senso, il radar permette di

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Per volare nelle nuvole nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Radar

La soluzione associata alla definizione "Per volare nelle nuvole" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per volare nelle nuvole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Radar:

R Roma A Ancona D Domodossola A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per volare nelle nuvole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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