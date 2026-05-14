Apparecchiatura che permette di pagare con le carte di credito

Home / Soluzioni Cruciverba / Apparecchiatura che permette di pagare con le carte di credito

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Apparecchiatura che permette di pagare con le carte di credito' è 'Pos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POS

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Apparecchiatura che permette di pagare con le carte di credito". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Apparecchiatura che permette di pagare con le carte di credito nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Pos

Quando la definizione "Apparecchiatura che permette di pagare con le carte di credito" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Apparecchiatura che permette di pagare con le carte di credito" conferma che la soluzione 'Pos' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Pos

P Padova O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Apparecchiatura che permette di pagare con le carte di credito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pos' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Apparecchiatura per pagare con la cartaQuelli più moderni permettono pagamenti contactlessL apparecchiatura che permette di pagare con il bancomatL apparecchio che permette di pagare con la carta di creditoLegge le carte di credito siglaL apparecchio che legge le carte di creditoLegge le carte di credito