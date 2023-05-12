La tecnica estetica di esfoliazione della pelle
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La tecnica estetica di esfoliazione della pelle' è 'Scrub'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La tecnica estetica di esfoliazione della pelle
- Risposta: SCRUB
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 1
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SRB
- Inizia con: S
- Finisce con: B
Perchè la soluzione è Scrub? Uno scrub è un trattamento che aiuta a rimuovere le cellule morte dalla superficie della pelle. Applicato con movimenti delicati, rende la pelle più liscia e luminosa. È un modo semplice per prendersi cura della propria epidermide e mantenere un aspetto fresco e radioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La tecnica estetica di esfoliazione della pelle: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "La tecnica estetica di esfoliazione della pelle", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Scrub. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.