La tecnica estetica di esfoliazione della pelle

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La tecnica estetica di esfoliazione della pelle' è 'Scrub'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S C R U B

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La tecnica estetica di esfoliazione della pelle

La tecnica estetica di esfoliazione della pelle Risposta: SCRUB

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 1

1 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S R B

Inizia con: S

S Finisce con: B

Perchè la soluzione è Scrub? Uno scrub è un trattamento che aiuta a rimuovere le cellule morte dalla superficie della pelle. Applicato con movimenti delicati, rende la pelle più liscia e luminosa. È un modo semplice per prendersi cura della propria epidermide e mantenere un aspetto fresco e radioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La tecnica estetica di esfoliazione della pelle: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "La tecnica estetica di esfoliazione della pelle", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Scrub. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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