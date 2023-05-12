La tecnica estetica di esfoliazione della pelle

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La tecnica estetica di esfoliazione della pelle' è 'Scrub'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCRUB

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La tecnica estetica di esfoliazione della pelle
  • Risposta: SCRUB
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SRB
  • Inizia con: S
  • Finisce con: B

Perchè la soluzione è Scrub? Uno scrub è un trattamento che aiuta a rimuovere le cellule morte dalla superficie della pelle. Applicato con movimenti delicati, rende la pelle più liscia e luminosa. È un modo semplice per prendersi cura della propria epidermide e mantenere un aspetto fresco e radioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La tecnica estetica di esfoliazione della pelle: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "La tecnica estetica di esfoliazione della pelle", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Scrub. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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