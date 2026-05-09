Tecnica di depilazione a strappo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tecnica di depilazione a strappo' è 'Ceretta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERETTA

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Perché la soluzione è Ceretta? La ceretta è una tecnica di depilazione a strappo che permette di rimuovere i peli superflui dalla radice. Si utilizza una pasta calda o a temperatura ambiente applicata sulla pelle, coperta da strisce di tessuto o carta, che vengono poi strappate via con un movimento deciso. Questo metodo è apprezzato per la sua efficacia nel garantire una pelle liscia e duratura nel tempo, anche se può risultare leggermente doloroso. La ceretta è molto diffusa e utilizzata sia in ambito professionale che domestico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tecnica di depilazione a strappo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Tecnica di depilazione a strappo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ceretta

In presenza della definizione "Tecnica di depilazione a strappo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tecnica di depilazione a strappo" conferma che la soluzione 'Ceretta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ceretta

C Como E Empoli R Roma E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tecnica di depilazione a strappo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ceretta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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