Tecnica giapponese di massaggi

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tecnica giapponese di massaggi' è 'Shiatsu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SHIATSU

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Tecnica giapponese di massaggi
  • Risposta: SHIATSU
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: U
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Tecnica giapponese di massaggi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Shiatsu

Per risolvere la definizione "Tecnica giapponese di massaggi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Shiatsu'.

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
H Hotel
I Imola
A Ancona
T Torino
S Savona
U Udine

La soluzione 'Shiatsu' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tecnica giapponese di massaggi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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