Tecnica giapponese di massaggi
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SOLUZIONE: SHIATSU
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Tecnica giapponese di massaggi
- Risposta: SHIATSU
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: U
Tecnica giapponese di massaggi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Shiatsu
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Le 7 lettere della soluzione
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