Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale' è 'Graffiatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRAFFIATURA

Perché la soluzione è Graffiatura? Una graffiatura è un segno sulla pelle che si forma quando si graffia o si sfrega leggermente una parte del corpo. Spesso avviene quando si cerca di alleviare un prurito o si reagisce a un fastidio, lasciando una traccia visibile. Questi segni possono variare in profondità e lunghezza, ma di solito sono superficiali e si risolvono con il tempo. La pelle si rigenera, cancellando lentamente la traccia.

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Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Graffiatura

Questa pagina è dedicata alla definizione "Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Graffiatura'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale

Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale Risposta: GRAFFIATURA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: G__________

G__________ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

G Genova R Roma A Ancona F Firenze F Firenze I Imola A Ancona T Torino U Udine R Roma A Ancona

La soluzione 'Graffiatura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.