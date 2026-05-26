Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale' è 'Graffiatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GRAFFIATURA
Perché la soluzione è Graffiatura? Una graffiatura è un segno sulla pelle che si forma quando si graffia o si sfrega leggermente una parte del corpo. Spesso avviene quando si cerca di alleviare un prurito o si reagisce a un fastidio, lasciando una traccia visibile. Questi segni possono variare in profondità e lunghezza, ma di solito sono superficiali e si risolvono con il tempo. La pelle si rigenera, cancellando lentamente la traccia.
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Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Graffiatura
Questa pagina è dedicata alla definizione "Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Graffiatura'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale
- Risposta: GRAFFIATURA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: G__________
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Graffiatura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Segno rosso lasciato sulla pelle da una cintura troppo stretta Un segno indelebile sulla pelle Procurarsi una ferita superficiale Non fa star più nella pelle Spiccano sulla pelle chiara
Altre definizioni collegate
Con segno: Le loro punte lasciano un segno molto marcato
Con pelle: Levare la pelle al maiale
Con lasciato: Dramma lasciato incompiuto da Luigi Pirandello