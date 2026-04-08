Joseph il chirurgo che introdusse la tecnica dell antisepsi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Joseph il chirurgo che introdusse la tecnica dell antisepsi' è 'Lister'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISTER

Perché la soluzione è Lister? Lister è conosciuto come il chirurgo che rivoluzionò le pratiche mediche introducendo la tecnica dell'antisepsi. La sua innovazione ridusse drasticamente le infezioni post-operatorie, migliorando notevolmente i risultati dei interventi chirurgici. Attraverso l'uso di sostanze disinfettanti, riuscì a creare un ambiente più sicuro durante le operazioni, cambiando per sempre il modo di affrontare le infezioni. La sua opera rappresentò un passo fondamentale nello sviluppo della medicina moderna e delle tecniche chirurgiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Joseph il chirurgo che introdusse la tecnica dell antisepsi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Joseph il chirurgo che introdusse la tecnica dell antisepsi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lister

Quando la definizione "Joseph il chirurgo che introdusse la tecnica dell antisepsi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Joseph il chirurgo che introdusse la tecnica dell antisepsi" conferma che la soluzione 'Lister' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lister

L Livorno I Imola S Savona T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Joseph il chirurgo che introdusse la tecnica dell antisepsi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lister' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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