A pelle fa impressione

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'A pelle fa impressione' è 'Tatuaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TATUAGGIO

Perchè la soluzione è Tatuaggio? Un tatuaggio è come un'arte impressa sulla pelle, capace di lasciare un segno forte e duraturo. È un modo per esprimere emozioni o ricordi, trasformando il corpo in una tela che comunica senza parole. La sua presenza può essere immediatamente percepita e ricordata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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A pelle fa impressione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tatuaggio

Questa pagina è dedicata alla definizione "A pelle fa impressione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tatuaggio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: A pelle fa impressione

A pelle fa impressione Risposta: TATUAGGIO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: T________

T________ Inizia con: T

T Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

T Torino A Ancona T Torino U Udine A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto

La soluzione 'Tatuaggio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A pelle fa impressione". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.