A pelle fa impressione

Alessia Mogavero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'A pelle fa impressione' è 'Tatuaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TATUAGGIO

Perchè la soluzione è Tatuaggio? Un tatuaggio è come un'arte impressa sulla pelle, capace di lasciare un segno forte e duraturo. È un modo per esprimere emozioni o ricordi, trasformando il corpo in una tela che comunica senza parole. La sua presenza può essere immediatamente percepita e ricordata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Tatuaggio'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

A pelle fa impressione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tatuaggio

Questa pagina è dedicata alla definizione "A pelle fa impressione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tatuaggio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: A pelle fa impressione
  • Risposta: TATUAGGIO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: T________
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

T Torino
A Ancona
T Torino
U Udine
A Ancona
G Genova
G Genova
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Tatuaggio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A pelle fa impressione". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Non fa star più nella pelle Fa ingiallire la pelle Fa accapponare la pelle Fa venire la pelle d oca Non fa stare nella pelle 

Altre definizioni collegate

Con pelle: Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale 

Con impressione: Che dimostrano profonda impressione 