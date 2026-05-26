A pelle fa impressione
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'A pelle fa impressione' è 'Tatuaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TATUAGGIO
Perchè la soluzione è Tatuaggio? Un tatuaggio è come un'arte impressa sulla pelle, capace di lasciare un segno forte e duraturo. È un modo per esprimere emozioni o ricordi, trasformando il corpo in una tela che comunica senza parole. La sua presenza può essere immediatamente percepita e ricordata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
A pelle fa impressione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tatuaggio
Questa pagina è dedicata alla definizione "A pelle fa impressione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tatuaggio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: A pelle fa impressione
- Risposta: TATUAGGIO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: T________
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Tatuaggio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A pelle fa impressione". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Non fa star più nella pelle Fa ingiallire la pelle Fa accapponare la pelle Fa venire la pelle d oca Non fa stare nella pelle
Altre definizioni collegate
Con pelle: Segno sulla pelle lasciato da una ferita superficiale
Con impressione: Che dimostrano profonda impressione