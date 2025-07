Prodotto utilizzato dagli estetisti per l esfoliazione nei cruciverba: la soluzione è Scrub

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prodotto utilizzato dagli estetisti per l esfoliazione' è 'Scrub'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCRUB

Curiosità e Significato di Scrub

Hai risolto il cruciverba con Scrub? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Scrub.

Perché la soluzione è Scrub? Uno scrub è un prodotto cosmetico usato dagli estetisti per rimuovere le cellule morte e purificare la pelle. Grazie a particelle abrasive o ingredienti naturali, aiuta a rendere la pelle più liscia, luminosa e pronta ad assorbire i trattamenti successivi. È un passaggio fondamentale per una cura del viso e del corpo efficace e rigenerante, lasciando la pelle fresca e vellutata.

Come si scrive la soluzione Scrub

Hai trovato la definizione "Prodotto utilizzato dagli estetisti per l esfoliazione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

R Roma

U Udine

B Bologna

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I R E G D R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REDIGERE" REDIGERE

