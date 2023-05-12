La più alta parte del maniero

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La più alta parte del maniero' è 'Torrione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T O R R I O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La più alta parte del maniero

La più alta parte del maniero Risposta: TORRIONE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T R O E

Inizia con: T

T Finisce con: E

Perchè la soluzione è Torrione? Il torrione si trova in cima al castello, dominando il paesaggio circostante. È una struttura imponente che offre una vista panoramica e difende l’intera costruzione. La sua altezza e posizione lo rendono un elemento distintivo e strategico del complesso fortificato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La più alta parte del maniero: risposta da 8 lettere

La definizione "La più alta parte del maniero" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Torrione. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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