La più alta parte del maniero

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La più alta parte del maniero' è 'Torrione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TORRIONE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La più alta parte del maniero
  • Risposta: TORRIONE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TROE
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Torrione? Il torrione si trova in cima al castello, dominando il paesaggio circostante. È una struttura imponente che offre una vista panoramica e difende l’intera costruzione. La sua altezza e posizione lo rendono un elemento distintivo e strategico del complesso fortificato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La più alta parte del maniero: risposta da 8 lettere

La definizione "La più alta parte del maniero" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Torrione. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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