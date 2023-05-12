La più alta parte del maniero
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La più alta parte del maniero' è 'Torrione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La più alta parte del maniero
- Risposta: TORRIONE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TROE
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Torrione? Il torrione si trova in cima al castello, dominando il paesaggio circostante. È una struttura imponente che offre una vista panoramica e difende l’intera costruzione. La sua altezza e posizione lo rendono un elemento distintivo e strategico del complesso fortificato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La più alta parte del maniero: risposta da 8 lettere
La definizione "La più alta parte del maniero" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Torrione. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.