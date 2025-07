Massiccia costruzione difensiva verticale nei cruciverba: la soluzione è Torrione

Home / Soluzioni Cruciverba / Massiccia costruzione difensiva verticale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Massiccia costruzione difensiva verticale' è 'Torrione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORRIONE

Curiosità e Significato di Torrione

Hai risolto il cruciverba con Torrione? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Torrione.

Perché la soluzione è Torrione? Il termine torrione indica una grande torre difensiva, spesso massiccia e verticale, utilizzata nelle fortificazioni per sorvegliare e proteggere un sito. Queste strutture erano fondamentali nelle mura medievali, offrendo un punto di osservazione e difesa strategico. Il torrione rappresenta così un elemento imponente e robusto, simbolo di potenza e sicurezza nelle antiche fortezze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccola costruzione militare difensivaLa tipica costruzione degli InuitDiede inizio alla costruzione delle mura imperiali di RomaLa costruzione degli InuitRadere al suolo una costruzione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Torrione

Stai cercando la risposta alla definizione "Massiccia costruzione difensiva verticale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

R Roma

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A N N E R V E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REVENANT" REVENANT

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.