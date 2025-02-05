Il maniero ottagonale fatto costruire da Federico II vicino ad Andria
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SOLUZIONE: CASTEL DEL MONTE
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Perché la soluzione è Castel Del Monte? Il Castel del Monte è un imponente edificio ottagonale edificato da Federico II vicino ad Andria. La sua struttura unica si distingue per le pareti regolari e le superfici geometriche che creano un insieme armonioso e simbolico. Questa costruzione, simbolo di potere e sapienza, combina elementi architettonici provenienti da diverse culture e periodi storici. La posizione strategica e il design raffinato testimoniano l’importanza che l'imperatore attribuiva alla fortificazione e alla simbologia.
Il maniero ottagonale fatto costruire da Federico II vicino ad Andria nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Castel Del Monte
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il maniero ottagonale fatto costruire da Federico II vicino ad Andria
- Risposta: CASTEL DEL MONTE
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 6-3-5
- Schema utile: C_____ ___ _____
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Castel Del Monte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il maniero ottagonale fatto costruire da Federico II vicino ad Andria". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con maniero: Il signore del maniero
Con ottagonale: Una torre duecentesca a base ottagonale ad Asti
Con fatto: Un luogo nel quale si sconta il male fatto