Il maniero ottagonale fatto costruire da Federico II vicino ad Andria

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Il maniero ottagonale fatto costruire da Federico II vicino ad Andria' è 'Castel Del Monte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASTEL DEL MONTE

La risposta Castel Del Monte è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Castel Del Monte? Il Castel del Monte è un imponente edificio ottagonale edificato da Federico II vicino ad Andria. La sua struttura unica si distingue per le pareti regolari e le superfici geometriche che creano un insieme armonioso e simbolico. Questa costruzione, simbolo di potere e sapienza, combina elementi architettonici provenienti da diverse culture e periodi storici. La posizione strategica e il design raffinato testimoniano l’importanza che l'imperatore attribuiva alla fortificazione e alla simbologia.

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Il maniero ottagonale fatto costruire da Federico II vicino ad Andria nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Castel Del Monte

La soluzione associata alla definizione "Il maniero ottagonale fatto costruire da Federico II vicino ad Andria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Castel Del Monte'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il maniero ottagonale fatto costruire da Federico II vicino ad Andria

Il maniero ottagonale fatto costruire da Federico II vicino ad Andria Risposta: CASTEL DEL MONTE

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 6-3-5

6-3-5 Schema utile: C_____ ___ _____

C_____ ___ _____ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 14 lettere della soluzione

C Como A Ancona S Savona T Torino E Empoli L Livorno D Domodossola E Empoli L Livorno M Milano O Otranto N Napoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Castel Del Monte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il maniero ottagonale fatto costruire da Federico II vicino ad Andria". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.