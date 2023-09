Osso è la parte più ampia del bacino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Osso è la parte più ampia del bacino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ILIACO

Significato/Curiosita : Osso e la parte piu ampia del bacino

– se stai cercando l'osso dell'anca, vedi osso iliaco. questa voce o sezione sull'argomento anatomia è priva o carente di note e riferimenti bibliografici... Detta superficie glutea dell'osso iliaco. l'inserzione dei muscoli glutei disegna sulla superficie glutea dell'osso iliaco tre linee semicircolari dette linee... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

