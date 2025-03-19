La parte più alta della schiena del cavallo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La parte più alta della schiena del cavallo' è 'Garrese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GARRESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La parte più alta della schiena del cavallo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La parte più alta della schiena del cavallo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Garrese? Il termine si riferisce alla regione superiore della schiena di un animale, in particolare di un cavallo. Questa zona è importante per la sua funzione strutturale e per il benessere dell’animale, poiché sostiene la colonna vertebrale e permette movimenti fluidi. La cura di questa parte è fondamentale per evitare problemi di postura o dolore, soprattutto durante le attività fisiche. La sua integrità influisce sulla salute generale dell’animale e sulla qualità delle sue prestazioni.

Per risolvere la definizione "La parte più alta della schiena del cavallo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La parte più alta della schiena del cavallo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Garrese:

G Genova A Ancona R Roma R Roma E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La parte più alta della schiena del cavallo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

