Un esponente della parte pensante della società

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un esponente della parte pensante della società' è 'Intellettuale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTELLETTUALE

Perchè la soluzione è Intellettuale? Un intellettuale è una persona che si dedica alla riflessione e alla cultura, contribuendo con idee e analisi alla società. Spesso stimola dibattiti e approfondimenti, portando avanti pensieri critici e innovativi che influenzano il modo in cui si affrontano temi importanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un esponente della parte pensante della società nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Intellettuale

In presenza della definizione "Un esponente della parte pensante della società", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Intellettuale'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un esponente della parte pensante della società

Un esponente della parte pensante della società Risposta: INTELLETTUALE

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Schema utile: I____________

I____________ Inizia con: I

I Finisce con: E

Le 13 lettere della soluzione

I Imola N Napoli T Torino E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli T Torino T Torino U Udine A Ancona L Livorno E Empoli

La soluzione 'Intellettuale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un esponente della parte pensante della società". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.