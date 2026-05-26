Un esponente della parte pensante della società
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SOLUZIONE: INTELLETTUALE
Perchè la soluzione è Intellettuale? Un intellettuale è una persona che si dedica alla riflessione e alla cultura, contribuendo con idee e analisi alla società. Spesso stimola dibattiti e approfondimenti, portando avanti pensieri critici e innovativi che influenzano il modo in cui si affrontano temi importanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un esponente della parte pensante della società nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Intellettuale
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un esponente della parte pensante della società
- Risposta: INTELLETTUALE
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Schema utile: I____________
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Intellettuale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un esponente della parte pensante della società". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con esponente: Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana
Con parte: La parte di metallo che blocca la cintura in vita
Con pensante: Il soggetto pensante