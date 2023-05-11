Un salone dell università
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un salone dell università' è 'Aula Magna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AULA MAGNA
Come completare la definizione
- Definizione: Un salone dell università
- Risposta: AULA MAGNA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 4-5
- Schema utile: A___ _____
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Aula Magna? L'Aula Magna di un'università è uno spazio ampio e prestigioso dedicato a incontri ufficiali, cerimonie e conferenze. Questo ambiente rappresenta il cuore delle attività accademiche, dove studenti, docenti e ospiti si riuniscono per condividere idee e celebrare eventi importanti. La sua funzione principale è quella di essere un luogo di incontro simbolico, capace di accogliere numerose persone in un contesto formale e solenne. L'Aula Magna diventa così un punto di riferimento fondamentale per la vita universitaria.
La risposta alla definizione 'Un salone dell università'
In presenza della definizione "Un salone dell università", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aula Magna'.
Schemi utili per Aula Magna
- Schema parole: 4-5
- La soluzione inizia con A
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: A___ _____
- Schema finale: _____AGNA
Le 9 lettere della soluzione Aula Magna
La soluzione 'Aula Magna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un salone dell università". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Definizioni con la parola salone: Un salone dell hotel Nel salone La sede del Salone Internazionale del Libro
Definizioni con la parola università: Prestigiosa università USA Si segue all università Compagni di lavoro o di università
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