Un salone dell università

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un salone dell università' è 'Aula Magna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AULA MAGNA

Come completare la definizione

  • Definizione: Un salone dell università
  • Risposta: AULA MAGNA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 4-5
  • Schema utile: A___ _____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

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Perché la soluzione è Aula Magna? L'Aula Magna di un'università è uno spazio ampio e prestigioso dedicato a incontri ufficiali, cerimonie e conferenze. Questo ambiente rappresenta il cuore delle attività accademiche, dove studenti, docenti e ospiti si riuniscono per condividere idee e celebrare eventi importanti. La sua funzione principale è quella di essere un luogo di incontro simbolico, capace di accogliere numerose persone in un contesto formale e solenne. L'Aula Magna diventa così un punto di riferimento fondamentale per la vita universitaria.

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La risposta alla definizione 'Un salone dell università'

In presenza della definizione "Un salone dell università", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aula Magna'.

Schemi utili per Aula Magna

  • Schema parole: 4-5
  • La soluzione inizia con A
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: A___ _____
  • Schema finale: _____AGNA

Le 9 lettere della soluzione Aula Magna

A Ancona
U Udine
L Livorno
A Ancona
 
M Milano
A Ancona
G Genova
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Aula Magna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un salone dell università". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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