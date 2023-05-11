Un salone dell università

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un salone dell università' è 'Aula Magna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AULA MAGNA

Come completare la definizione Definizione: Un salone dell università

Un salone dell università Risposta: AULA MAGNA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 4-5

4-5 Schema utile: A___ _____

A___ _____ Inizia con: A

A Finisce con: A

Perché la soluzione è Aula Magna? L'Aula Magna di un'università è uno spazio ampio e prestigioso dedicato a incontri ufficiali, cerimonie e conferenze. Questo ambiente rappresenta il cuore delle attività accademiche, dove studenti, docenti e ospiti si riuniscono per condividere idee e celebrare eventi importanti. La sua funzione principale è quella di essere un luogo di incontro simbolico, capace di accogliere numerose persone in un contesto formale e solenne. L'Aula Magna diventa così un punto di riferimento fondamentale per la vita universitaria.

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La risposta alla definizione 'Un salone dell università'

In presenza della definizione "Un salone dell università", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aula Magna'.

Schemi utili per Aula Magna

Schema parole: 4-5

La soluzione inizia con A

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: A___ _____

Schema finale: _____AGNA

Le 9 lettere della soluzione Aula Magna

A Ancona U Udine L Livorno A Ancona M Milano A Ancona G Genova N Napoli A Ancona

La soluzione 'Aula Magna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un salone dell università". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.