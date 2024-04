La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il preside dell università. RETTORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Donatella Rettore, nota anche solo come Rettore (Castelfranco Veneto, 8 luglio 1955), è una cantante, paroliera e attrice italiana. In attività sin dai primi anni settanta, nota per il suo stile dissacrante e ironico, fu tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine, all'avanguardia e aggressiva, e della performance, adoperata sempre con grande ironia e gusto per la provocazione.

rettore ( approfondimento) m sing

(letterario) che comanda (scuola) (diritto) chi dirige l'attività amministrativa, didattica e scientifica di un'università "Chiedi al rettore ... no"

Sillabazione

ret | tó | re

Pronuncia

IPA: /ret'tore/

Etimologia / Derivazione

dal latino rector ossia "guidatore"

Sinonimi

(di istituto o comunità) direttore, preside, responsabile, governatore

Parole derivate