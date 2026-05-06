Compagni di lavoro o di università

Home / Soluzioni Cruciverba / Compagni di lavoro o di università

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Compagni di lavoro o di università' è 'Colleghi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLLEGHI

Perché la soluzione è Colleghi? I colleghi sono le persone con cui si condividono ambienti di lavoro o di studio, formando un gruppo che collabora per raggiungere obiettivi comuni. La loro presenza favorisce un clima di collaborazione e supporto, facilitando lo scambio di idee e competenze. In un contesto professionale o accademico, i colleghi contribuiscono a creare un ambiente stimolante e produttivo. La loro relazione si basa sulla collaborazione e sul rispetto reciproco, elementi fondamentali per il successo di un progetto condiviso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Compagni di lavoro o di università". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Compagni di lavoro o di università nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Colleghi

Se la definizione "Compagni di lavoro o di università" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Compagni di lavoro o di università" conferma che la soluzione 'Colleghi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Colleghi

C Como O Otranto L Livorno L Livorno E Empoli G Genova H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Compagni di lavoro o di università" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colleghi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Hanno il medesimo datore di lavoroCompagni di lavoroI compagni di lavoroViaggiano per andare al lavoro o all universitàIndennità per lavoro fuori sedeLo attendono due barboni in un lavoro di Beckett