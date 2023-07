È sede di esami di laurea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sede di esami di laurea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AULA MAGNA

Significato/Curiosità : È sede di esami di laurea

L'"aula magna" è un'ampia sala utilizzata principalmente per le cerimonie di laurea e altri eventi accademici importanti. È la sede in cui gli studenti universitari presentano la propria tesi di laurea davanti a una commissione di professori e altri membri accademici. L'aula magna è solitamente uno spazio solenne e decorato, con un palco per gli oratori e una capacità sufficiente per ospitare gli studenti, i loro familiari e il personale accademico. È un luogo simbolico che rappresenta il culmine degli studi universitari e l'inizio di una nuova fase nella vita degli studenti. L'aula magna è un luogo in cui vengono celebrate le conquiste accademiche e si sottolinea l'importanza dell'istruzione superiore.

