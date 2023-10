Palazzo sede dell Università di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Palazzo sede dell Università di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CA FOSCARI

Significato/Curiosita : Palazzo sede dell universita di venezia

L'Università Ca' Foscari Venezia è un'università statale italiana di Venezia fondata nel 1868. Ha sede presso Ca' Foscari, palazzo gotico affacciato sul Canal Grande.

