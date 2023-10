Un bel palazzo sede dell Università di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un bel palazzo sede dell Università di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CA FOSCARI

Significato/Curiosita : Un bel palazzo sede dell universita di venezia

Municipalità di mestre-carpenedo. mestre è situata nella pianura veneta, a margine della laguna di venezia (3 m s.l.m.), e funge da porta d'accesso a venezia oltre... L'università ca' foscari venezia è un'università statale italiana di venezia fondata nel 1868. ha sede presso ca' foscari, palazzo gotico affacciato sul... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

