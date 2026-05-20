Vi si tiene annualmente il Salone Internazionale del libro

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi si tiene annualmente il Salone Internazionale del libro' è 'Torino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORINO

La risposta Torino è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Torino? Torino è una città che ospita ogni anno un importante evento dedicato alla letteratura e alla cultura. Durante questa manifestazione, si riuniscono autori, editori e lettori provenienti da tutto il mondo per condividere idee, presentare nuove pubblicazioni e partecipare a incontri letterari. La città si trasforma in un punto di riferimento per gli appassionati di libri e cultura, diventando un palcoscenico internazionale per il settore editoriale. Questo appuntamento annuale contribuisce a rafforzare il ruolo di Torino nel panorama culturale globale.

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Vi si tiene annualmente il Salone Internazionale del libro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Torino

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vi si tiene annualmente il Salone Internazionale del libro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Torino'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Vi si tiene annualmente il Salone Internazionale del libro
  • Risposta: TORINO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: T_____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Torino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi si tiene annualmente il Salone Internazionale del libro". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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