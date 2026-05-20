Vi si tiene annualmente il Salone Internazionale del libro
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SOLUZIONE: TORINO
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Perché la soluzione è Torino? Torino è una città che ospita ogni anno un importante evento dedicato alla letteratura e alla cultura. Durante questa manifestazione, si riuniscono autori, editori e lettori provenienti da tutto il mondo per condividere idee, presentare nuove pubblicazioni e partecipare a incontri letterari. La città si trasforma in un punto di riferimento per gli appassionati di libri e cultura, diventando un palcoscenico internazionale per il settore editoriale. Questo appuntamento annuale contribuisce a rafforzare il ruolo di Torino nel panorama culturale globale.
Vi si tiene annualmente il Salone Internazionale del libro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Torino
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vi si tiene annualmente il Salone Internazionale del libro
- Risposta: TORINO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: T_____
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Torino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi si tiene annualmente il Salone Internazionale del libro". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Con annualmente: La pagano annualmente i proprietari di veicoli
Con salone: Un salone dell hotel