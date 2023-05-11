I più ruvidi peli di cavallo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I più ruvidi peli di cavallo' è 'Crini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Crini? Le crini sono i peli più ruvidi del cavallo, spesso più spessi e resistenti rispetto agli altri. Si trovano lungo il collo e la criniera, dando un aspetto caratteristico e selvaggio all'animale. La loro consistenza è evidente al tatto e contribuisce alla sua immagine forte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I più ruvidi peli di cavallo
- Risposta: CRINI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CII
- Inizia con: C
- Finisce con: I
I più ruvidi peli di cavallo: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "I più ruvidi peli di cavallo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Crini. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.