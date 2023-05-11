I più ruvidi peli di cavallo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I più ruvidi peli di cavallo' è 'Crini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C R I N I

Perchè la soluzione è Crini? Le crini sono i peli più ruvidi del cavallo, spesso più spessi e resistenti rispetto agli altri. Si trovano lungo il collo e la criniera, dando un aspetto caratteristico e selvaggio all'animale. La loro consistenza è evidente al tatto e contribuisce alla sua immagine forte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I più ruvidi peli di cavallo

I più ruvidi peli di cavallo Risposta: CRINI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C I I

Inizia con: C

C Finisce con: I

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I più ruvidi peli di cavallo: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "I più ruvidi peli di cavallo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Crini. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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