La Soluzione ♚ Duri peli di cavallo La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CRINI

Curiosità su Duri peli di cavallo: Il mito Crini inizialmente aveva fatto adirare il dio che era venuto nella sua città, per questo la divinità gli maledisse il raccolto, e orde di topi lo devastarono in continuazione. Nella mitologia greca, Crini era il nome di uno dei sacerdoti di Apollo, il dio figlio di Zeus, che aveva creato un tempio in suo onore a Crise, città della Misia.

