Peli di cavallo nei cruciverba: la soluzione è Crini

Home / Soluzioni Cruciverba / Peli di cavallo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Peli di cavallo' è 'Crini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRINI

Curiosità e Significato di Crini

Non fermarti alla soluzione! Conosci Crini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Crini.

Perché la soluzione è Crini? Crini indica la chioma lunga e setosa del cavallo, quella che dà eleganza e maestosità all'animale. Questo termine richiama l’aspetto distintivo di molte razze equine, simbolo di forza e grazia. Curare bene le crini è fondamentale per il benessere del cavallo e per valorizzarne l’aspetto. Insomma, le crini sono un vero e proprio biglietto da visita per ogni cavallo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I più ruvidi peli di cavalloI peli di cavalloI più ruvidi peli di cavalloCome il mantello del cavallo risultato dalla mescolanza di peli bianchi e neriLunghi peli di cavallo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Crini

Se ti sei imbattuto nella definizione "Peli di cavallo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O A V U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VACUO" VACUO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.