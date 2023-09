Come il mantello del cavallo risultato dalla mescolanza di peli bianchi e neri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come il mantello del cavallo risultato dalla mescolanza di peli bianchi e neri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LEARDO

Significato/Curiosita : Come il mantello del cavallo risultato dalla mescolanza di peli bianchi e neri

Rossi e neri. in realtà, il roano provoca una mescolanza di peli bianchi al mantello di base dell'animale che sono maggiormente distribuiti sul tronco e si... Il mantello equino detto grigio (anche leardo o storno) è formato dalla mescolanza di peli bianchi e neri. alcune razze equine sono selezionate esclusivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

