Lo è il cavallo che respira a fatica

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è il cavallo che respira a fatica' è 'Bolso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOLSO

Perché la soluzione è Bolso? Il termine bolso si riferisce a un cavallo che mostra segni di respirazione affaticata, spesso dovuti a sforzi intensi o condizioni di salute precarie. Questa parola descrive chiaramente un animale che manifesta difficoltà respiratorie evidenti, riflettendo uno stato di affaticamento o disagio. La presenza di un bolso indica che il cavallo potrebbe necessitare di attenzione veterinaria per valutare le cause di questa respirazione affannosa e garantire il suo benessere.

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Lo è il cavallo che respira a fatica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bolso

In presenza della definizione "Lo è il cavallo che respira a fatica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bolso'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo è il cavallo che respira a fatica
  • Risposta: BOLSO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: B____
  • Inizia con: B
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

B Bologna
O Otranto
L Livorno
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Bolso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è il cavallo che respira a fatica". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con respira: Respira faticosamente 

Con fatica: Si sostiene a fatica 