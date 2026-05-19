Lo è il cavallo che respira a fatica

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è il cavallo che respira a fatica' è 'Bolso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOLSO

Perché la soluzione è Bolso? Il termine bolso si riferisce a un cavallo che mostra segni di respirazione affaticata, spesso dovuti a sforzi intensi o condizioni di salute precarie. Questa parola descrive chiaramente un animale che manifesta difficoltà respiratorie evidenti, riflettendo uno stato di affaticamento o disagio. La presenza di un bolso indica che il cavallo potrebbe necessitare di attenzione veterinaria per valutare le cause di questa respirazione affannosa e garantire il suo benessere.

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Lo è il cavallo che respira a fatica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bolso

In presenza della definizione "Lo è il cavallo che respira a fatica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bolso'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo è il cavallo che respira a fatica

Lo è il cavallo che respira a fatica Risposta: BOLSO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: B____

B____ Inizia con: B

B Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

B Bologna O Otranto L Livorno S Savona O Otranto

La soluzione 'Bolso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è il cavallo che respira a fatica". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.