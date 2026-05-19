Lo è il cavallo che respira a fatica
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SOLUZIONE: BOLSO
Perché la soluzione è Bolso? Il termine bolso si riferisce a un cavallo che mostra segni di respirazione affaticata, spesso dovuti a sforzi intensi o condizioni di salute precarie. Questa parola descrive chiaramente un animale che manifesta difficoltà respiratorie evidenti, riflettendo uno stato di affaticamento o disagio. La presenza di un bolso indica che il cavallo potrebbe necessitare di attenzione veterinaria per valutare le cause di questa respirazione affannosa e garantire il suo benessere.
Lo è il cavallo che respira a fatica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bolso
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è il cavallo che respira a fatica
- Risposta: BOLSO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: B____
- Inizia con: B
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Bolso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è il cavallo che respira a fatica". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con cavallo: Il cavallo adatto a correre su distanze ridotte
Con respira: Respira faticosamente
Con fatica: Si sostiene a fatica