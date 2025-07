Sgradevoli, ruvidi nei cruciverba: la soluzione è Aspri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sgradevoli, ruvidi' è 'Aspri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASPRI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Aspri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Aspri.

Perché la soluzione è Aspri? La parola aspri descrive qualcosa di sgradevole, ruvido o pungente al tatto, ma può anche riferirsi a un sapore forte e poco dolce. È usata per indicare sensazioni o caratteristiche non piacevoli, spesso legate a gusti, suoni o atteggiamenti. In sintesi, aspri evoca quella sensazione di fastidio o durezza che si percepisce in determinati contesti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I più ruvidi peli di cavalloRuvidi nei modiRuvidi al tatto e nei modiUrla acute e sgradevoliUrla sgradevoli

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sgradevoli, ruvidi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

