Vociare come un cavallo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vociare come un cavallo' è 'Nitrire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NITRIRE

Perchè la soluzione è Nitrire? Quando un cavallo si fa sentire, il suono che emette si chiama nitrire. È un richiamo naturale, un modo per comunicare o esprimere emozioni. Sentire questo rumore può essere affascinante, perché ci permette di entrare in contatto con il mondo degli animali in modo diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vociare come un cavallo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Nitrire

Quando la definizione "Vociare come un cavallo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nitrire'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vociare come un cavallo

Vociare come un cavallo Risposta: NITRIRE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: N______

N______ Inizia con: N

N Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

N Napoli I Imola T Torino R Roma I Imola R Roma E Empoli

La soluzione 'Nitrire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vociare come un cavallo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.