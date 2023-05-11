Monte nei pressi dell Ortles
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Monte nei pressi dell Ortles' è 'Cevedale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Cevedale? Cevedale è un maestoso monte vicino all’Ortles, noto per le sue cime imponenti e i paesaggi spettacolari. La sua presenza domina il paesaggio alpino, attirando escursionisti e appassionati di montagna che cercano avventure tra le sue vette e i suoi sentieri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Monte nei pressi dell Ortles
- Risposta: CEVEDALE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CEAE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Monte nei pressi dell Ortles: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Monte nei pressi dell Ortles" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cevedale. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.