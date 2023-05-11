Monte nei pressi dell Ortles

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Monte nei pressi dell Ortles' è 'Cevedale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C E V E D A L E

Perchè la soluzione è Cevedale? Cevedale è un maestoso monte vicino all’Ortles, noto per le sue cime imponenti e i paesaggi spettacolari. La sua presenza domina il paesaggio alpino, attirando escursionisti e appassionati di montagna che cercano avventure tra le sue vette e i suoi sentieri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Monte nei pressi dell Ortles

Monte nei pressi dell Ortles Risposta: CEVEDALE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C E A E

Inizia con: C

C Finisce con: E

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Monte nei pressi dell Ortles: risposta da 8 lettere

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