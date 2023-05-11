Monte vicino all Ortles
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Monte vicino all Ortles' è 'Cevedale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Cevedale? Cevadale è un piccolo paese situato vicino all’Ortles, tra le montagne. La sua posizione lo rende un luogo tranquillo e affascinante, ideale per chi cerca pace e natura. Le vette circostanti regalano scorci spettacolari e un’atmosfera autentica di montagna. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Monte vicino all Ortles
- Risposta: CEVEDALE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CEAE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Monte vicino all Ortles: risposta da 8 lettere
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