La Soluzione ♚ Monte vulcanico dell Antiappennino toscano

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Monte vulcanico dell Antiappennino toscano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AMIATA

Curiosità su Monte vulcanico dell antiappennino toscano: (disambigua). il monte amiata è un gruppo montuoso di origine vulcanica, situato nell'antiappennino toscano, tra la maremma, la val d'orcia e la val di paglia,... Il monte Amiata è un gruppo montuoso di origine vulcanica, situato nell'Antiappennino toscano, tra la Maremma, la Val d'Orcia e la Val di Paglia, compreso tra la provincia di Grosseto e quella di Siena (Toscana). L'origine del toponimo Amiata è stata da alcuni individuata nel latino ad meata, ossia «alle sorgenti». Altre ipotesi sull'etimo del toponimo Amiata sono state rappresentate in una rivista storico-culturale locale, ove si indica una derivazione da mons Tuniatus-Montuniata, con riferimento a Tinia, la massima divinità etrusca. Un'altra interpretazione, ormai desueta ma pur sempre affascinante, vuole fare risalire il toponimo del ...

