Restava al Monte di Pietà

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Restava al Monte di Pietà' è 'Pegno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEGNO

Perché la soluzione è Pegno? Il pegno rappresenta un modo per garantire un debito attraverso un bene lasciato in consegna al creditore. Questa pratica nasce come forma di sicurezza, permettendo a chi presta denaro di avere una garanzia tangibile in caso di mancato pagamento. Il bene lasciato in pegno può essere restituito una volta saldato il debito, mentre in caso contrario può essere venduto per recuperare la somma dovuta. La presenza del pegno assicura fiducia tra le parti coinvolte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Restava al Monte di Pietà". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Restava al Monte di Pietà nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pegno

La soluzione associata alla definizione "Restava al Monte di Pietà" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Restava al Monte di Pietà" conferma che la soluzione 'Pegno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pegno

P Padova E Empoli G Genova N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Restava al Monte di Pietà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pegno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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