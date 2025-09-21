Sfocia nei pressi di Barletta
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SOLUZIONE: OFANTO
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Perché la soluzione è Ofanto? L'Ofanto è un fiume che attraversa diverse regioni del sud Italia, portando acqua e vita alle terre che attraversa. Dopo aver percorso un lungo tragitto, si unisce al mare vicino a Barletta, creando un punto di incontro tra acqua dolce e salata. Questo collegamento tra il fiume e il mare rende l'area particolarmente fertile e importante per l'ambiente e le attività umane.
Sfocia nei pressi di Barletta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ofanto
La definizione "Sfocia nei pressi di Barletta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ofanto'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sfocia nei pressi di Barletta
- Risposta: OFANTO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: O_____
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Ofanto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sfocia nei pressi di Barletta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Sfocia nell Atlantico nei pressi di Oporto Sfocia a Ostia È vicina a Barletta Provincia pugliese: Barletta-Andria- La Costa nei pressi di Villasimius
Altre definizioni collegate
Con sfocia: Fiume della Liguria che sfocia presso Chiavari
Con pressi: I Gonzaga l edificarono nei pressi di Mantova
Con barletta: È celebre quella di Barletta