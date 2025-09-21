Sfocia nei pressi di Barletta

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sfocia nei pressi di Barletta' è 'Ofanto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OFANTO

Vuoi approfondire la risposta Ofanto? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Ofanto? L'Ofanto è un fiume che attraversa diverse regioni del sud Italia, portando acqua e vita alle terre che attraversa. Dopo aver percorso un lungo tragitto, si unisce al mare vicino a Barletta, creando un punto di incontro tra acqua dolce e salata. Questo collegamento tra il fiume e il mare rende l'area particolarmente fertile e importante per l'ambiente e le attività umane.

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Sfocia nei pressi di Barletta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ofanto

La definizione "Sfocia nei pressi di Barletta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ofanto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sfocia nei pressi di Barletta
  • Risposta: OFANTO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: O_____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

O Otranto
F Firenze
A Ancona
N Napoli
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Ofanto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sfocia nei pressi di Barletta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Altre definizioni collegate

Con sfocia: Fiume della Liguria che sfocia presso Chiavari 

Con pressi: I Gonzaga l edificarono nei pressi di Mantova 

Con barletta: È celebre quella di Barletta 