I Gonzaga l edificarono nei pressi di Mantova

Home / Soluzioni Cruciverba / I Gonzaga l edificarono nei pressi di Mantova

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I Gonzaga l edificarono nei pressi di Mantova' è 'Sabbioneta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SABBIONETA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I Gonzaga l edificarono nei pressi di Mantova" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I Gonzaga l edificarono nei pressi di Mantova". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sabbioneta? Sabbioneta è una città situata nelle vicinanze di Mantova, conosciuta per il suo importante patrimonio artistico e architettonico. La sua fondazione e sviluppo sono stati influenzati dalla presenza della famiglia Gonzaga, che ne edificò gran parte delle strutture e degli edifici più significativi. La città rappresenta un esempio di urbanistica rinascimentale, con un piano regolatore studiato per integrare le residenze nobiliari e gli spazi pubblici. Oggi, Sabbioneta è riconosciuta come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I Gonzaga l edificarono nei pressi di Mantova nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Sabbioneta

Se la definizione "I Gonzaga l edificarono nei pressi di Mantova" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I Gonzaga l edificarono nei pressi di Mantova" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sabbioneta:

S Savona A Ancona B Bologna B Bologna I Imola O Otranto N Napoli E Empoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I Gonzaga l edificarono nei pressi di Mantova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Mincio è il fiume di Mantova, il Cimino è un monte nei pressi di ViterboI Gonzaga ebbero quella di MantovaFoto 3 Una gita a 4771 Mantova|La Costa nei pressi di VillasimiusDecorò la magnifica Camera degli sposi a Mantova