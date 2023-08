Divide l Ortles dall Adamello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divide l Ortles dall Adamello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TONALE

Significato/Curiosita : Divide l ortles dall adamello

Svizzero, a sud con il parco naturale provinciale adamello-brenta e il parco regionale dell'adamello: tutti questi parchi, insieme, costituiscono una vastissima... Il passo del tonale (pas del tonàl in dialetto solandro, pas del tunàl in dialetto camuno) (1 884 m s.l.m.) è un valico alpino delle alpi retiche meridionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Divide l Ortles dall Adamello : divide; ortles; dall; adamello; Si divide in orecchiette e ventricoli; Popolarissimo sito web per condivide re video; Membrana che divide le narici; divide in due il cerchio; divide re un angolo a metà con una retta; Monte vicino all ortles ; Monte nei pressi dell ortles ; In mezzo all ortles ; Vetta del gruppo dell ortles ; Le Bocche di Bonifacio la separano dall a Corsica; Il combustibile dall a spazzatura; Sporgono dall a fusoliera; Prosciugato dall agricoltore; Disinfettante dall odore penetrante; Lago artificiale nel massiccio dell adamello ; Fiume delle Prealpi che nasce nell adamello ; Passo alpino tra il gruppo del Cevedale e quello dell adamello ;

Cerca altre Definizioni