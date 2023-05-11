Un locale in cui ci si scatena

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un locale in cui ci si scatena' è 'Discoteca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DISCOTECA

Perchè la soluzione è Discoteca? Una discoteca è il posto perfetto per lasciarsi andare e ballare tutta la notte. Le luci colorate e la musica coinvolgente creano un’atmosfera di festa, invitando le persone a divertirsi senza pensieri. È il luogo ideale per vivere momenti di pura energia e allegria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un locale in cui ci si scatena
  • Risposta: DISCOTECA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DCEA
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A
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Un locale in cui ci si scatena: risposta da 9 lettere

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