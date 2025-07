Locale chiuso in cui ci si allena nei cruciverba: la soluzione è Palestra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Locale chiuso in cui ci si allena' è 'Palestra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALESTRA

Curiosità e Significato di Palestra

Approfondisci la parola di 8 lettere Palestra: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Palestra? Una palestra è un ambiente chiuso dedicato all'allenamento fisico, dove si praticano esercizi per migliorare forza, resistenza e benessere generale. È uno spazio attrezzato con attrezzi e macchinari, pensato per chi vuole mantenersi in forma o raggiungere obiettivi specifici di fitness. Insomma, rappresenta il luogo ideale per allenarsi in modo sicuro e motivato.

Come si scrive la soluzione Palestra

Hai davanti la definizione "Locale chiuso in cui ci si allena" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H C E E O P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EPOCHE" EPOCHE

