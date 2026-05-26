Locale in cui si va a bere birra

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Locale in cui si va a bere birra' è 'Pub'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUB

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Locale in cui si va a bere birra nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Pub

Se la definizione "Locale in cui si va a bere birra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pub'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Locale in cui si va a bere birra
  • Risposta: PUB
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: P__
  • Inizia con: P
  • Finisce con: B

Le 3 lettere della soluzione

P Padova
U Udine
B Bologna

La soluzione 'Pub' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Locale in cui si va a bere birra". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Trattorie in cui si va più per bere che per mangiare Locale in cui si va tardi Locale in cui si può bere un caffè al bancone Un locale in cui ci si scatena Un locale in cui si servono sottili frittatine 

Altre definizioni collegate

Con locale: Un locale di ritrovo nel seminterrato di certe ville 

Con birra: Le bevande come il vino e la birra 