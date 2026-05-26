Locale in cui si va a bere birra

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Locale in cui si va a bere birra' è 'Pub'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUB

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Locale in cui si va a bere birra nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Pub

Se la definizione "Locale in cui si va a bere birra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pub'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Locale in cui si va a bere birra

Locale in cui si va a bere birra Risposta: PUB

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: P__

P__ Inizia con: P

P Finisce con: B

Le 3 lettere della soluzione

P Padova U Udine B Bologna

La soluzione 'Pub' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Locale in cui si va a bere birra". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.