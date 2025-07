Il locale del sabato sera in cui si balla nei cruciverba: la soluzione è Discoteca

DISCOTECA

Curiosità e Significato di Discoteca

Perché la soluzione è Discoteca? La discoteca è un locale dove si balla e si ascolta musica fino a tarda notte, spesso con DJ che mixano brani dal vivo. È il luogo ideale per divertirsi, socializzare e vivere l’atmosfera della notte. Spesso associata alle uscite tra amici, rappresenta il cuore della movida urbana. Insomma, un vero e proprio tempio del divertimento notturno.

Come si scrive la soluzione Discoteca

La definizione "Il locale del sabato sera in cui si balla" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

T Torino

E Empoli

C Como

A Ancona

