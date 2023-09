Una prova in cui ci si misura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una prova in cui ci si misura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GARA

Significato/Curiosita : Una prova in cui ci si misura

Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il banco prova è uno strumento di misura, progettato per il rilevamento delle caratteristiche meccaniche... Maschile e cognome ungherese garay gara – contrazione del cognome irlandese o'gara józef gara – poeta polacco gara – quotidiano spagnolo altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

