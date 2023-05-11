Un gomito della strada

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un gomito della strada' è 'Svolta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SVOLTA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un gomito della strada
  • Risposta: SVOLTA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SOA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Svolta? Una svolta è un punto in cui la strada cambia direzione, creando un angolo che permette di girare o cambiare percorso. È un momento importante per guidare con attenzione, segnalando il cambio di direzione e garantendo sicurezza a chi si trova sulla strada. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un gomito della strada: risposta da 6 lettere

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