Un gomito della strada
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un gomito della strada' è 'Svolta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un gomito della strada
- Risposta: SVOLTA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SOA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Svolta? Una svolta è un punto in cui la strada cambia direzione, creando un angolo che permette di girare o cambiare percorso. È un momento importante per guidare con attenzione, segnalando il cambio di direzione e garantendo sicurezza a chi si trova sulla strada. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un gomito della strada: risposta da 6 lettere
In presenza della definizione "Un gomito della strada", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Svolta. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.