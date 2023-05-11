Un gomito della strada

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un gomito della strada' è 'Svolta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S V O L T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un gomito della strada

Un gomito della strada Risposta: SVOLTA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S O A

Inizia con: S

S Finisce con: A

Perchè la soluzione è Svolta? Una svolta è un punto in cui la strada cambia direzione, creando un angolo che permette di girare o cambiare percorso. È un momento importante per guidare con attenzione, segnalando il cambio di direzione e garantendo sicurezza a chi si trova sulla strada. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un gomito della strada: risposta da 6 lettere

In presenza della definizione "Un gomito della strada", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Svolta. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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