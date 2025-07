Un cambio di direzione nei cruciverba: la soluzione è Svolta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un cambio di direzione' è 'Svolta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SVOLTA

Curiosità e Significato... La parola Svolta è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Svolta.

Perché la soluzione è Svolta? Una svolta indica un momento di svolta, un cambio di direzione che può portare a nuovi percorsi o opportunità. È come un punto di svolta nella vita o in un progetto, dove si decide di cambiare rotta per andare verso qualcosa di diverso e spesso più positivo. È un termine che racchiude speranza e rinnovamento, segnando un nuovo inizio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Cambio di direzione di un imbarcazioneNell auto c è quella del cambioLa direzione di un filmLa direzione di marciaSi selezionano con la leva del cambio

Hai trovato la definizione "Un cambio di direzione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

T Torino

A Ancona

