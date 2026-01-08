La posizione di chi è steso appoggiato su un gomito

SOLUZIONE: ACCUBITO

Perché la soluzione è Accubito? L’accubito è la posizione in cui una persona si sdraia appoggiando un gomito a terra, spesso per riposare o assumere una posa comoda. Questa postura permette di sostenere il peso del corpo su un lato, lasciando le gambe distese o piegate. È una posizione comune durante il relax o nel corso di alcune attività. La parola richiama un modo di stare che combina comodità e equilibrio, spesso usata anche in contesti artistici o di riposo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La posizione di chi è steso appoggiato su un gomito" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La posizione di chi è steso appoggiato su un gomito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

La posizione di chi è steso appoggiato su un gomito nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Accubito

Per risolvere la definizione "La posizione di chi è steso appoggiato su un gomito", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La posizione di chi è steso appoggiato su un gomito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Accubito:

A Ancona C Como C Como U Udine B Bologna I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La posizione di chi è steso appoggiato su un gomito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

