La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una pietra posta sul ciglio della strada. MILIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La pietra miliare è un cippo iscritto, posto sul ciglio stradale, utilizzato per scandire le distanze lungo le vie pubbliche romane. La forma più consueta è quella di una colonna (anche se vi sono miliari rastremati, quadrangolari o con base appuntita per infiggerli nel terreno), che può arrivare fino a 2,50 m di altezza e a 2,00 m di circonferenza. Il materiale di cui è costituita varia dal calcare alla trachite al marmo pregiato. I miliari riportano un'iscrizione, il cui testo è redatto in uno stile particolare, con abbreviazioni e sigle; sono in genere caratterizzati dall'indicazione della distanza in miglia (1 miglio romano = 1480 m ...

miliare m e f sing (pl.: miliari)

che è relativo al miglio (medicina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

mi | lià | re

Pronuncia

IPA: /mi'ljare/

Etimologia / Derivazione

dal latino miliarius o milliarius, derivazione di milia

Proverbi e modi di dire